Упростить получение виз недостаточно. Туристы из России не станут чаще отдыхать в Саудовской Аравии

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об упрощении визового режима. Но радоваться пока рано, так как меморандум не говорит о полном безвизе, а стране еще предстоит проделать большую работу, чтобы принять поток туристов. Такое мнение «360» высказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Россия и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима Подробнее

«Речь об отмене виз пока не идет. Это только на уровне обсуждения пока, но мы знаем, что с 1 октября Саудовская Аравия начала выдавать электронные туристические визы, в частности, гражданам России. Это уже прорыв невероятный совершенно для этой страны», — сказала она.

Тюрина добавила, что в Саудовской Арарвии действительно есть что посмотреть. Путешественников ждет уникальная природа и самобытная культура. Кроме того, есть перспективы для развития экскурсионного и морского направлений. При этом страна имеет огромный опыт по приему паломников, но что касается светского туризма, «необходимо работать и работать».

«Мало кто знает, что у Саудовской Аравии протяженность побережья Красного моря вдвое больше, чем у Египта. Конечно, там есть где строить большие курортные комплексы, но страна была слишком долго закрыта для немусульманского мира. Страна очень часто мелькает в негативном информационном поле, включая принятые требования к одежде, поведению и так далее», — пояснила она.

Пресс-секретарь союза туриндустрии отметила, что для формирования спроса на направление недостаточно только отменить визы, если нет какого-либо продвижения. По словам Тюриной, такого продвижения на российском рынке «реально нет». Люди ничего не знают про страну, поэтому не понимают, зачем ехать в Саудовскую Аравию. Сейчас нет прямых билетов и цены в стране довольно высокие, в связи с чем предстоит «огромная работа».

Меморандум об упрощении выдачи виз был подписан 14 октября между Россией и Саудовской Аравией. В конце сентября 2019 года саудовские власти ввели визы для граждан 49 стран, которые теперь смогут посещать это государство.