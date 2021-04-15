Управу в Киргизии захватили 15 женщин

Неподалеку от Бишкека 15 женщин взяли контроль над зданием сельской управы. Они пригрозили самоубийством. К радикальным действиям женщин подтолкнули долги по кредитам. Об этом рассказал сайт «Русская планета».

Две женщины, которые не смогли прийти на протест, сообщили СМИ, что у них есть два требования к банку. Первое заключается в снижении ставки по кредиту. Второе требование: не отнимать за долги жилье. По их словам, проценты по ставкам в стране слишком высоки, а также следует помнить о том, что в кредиты половину местных жителей загнала пандемия коронавируса.

Изначально женщины ночевали у стен правительства. На данный момент официальный представитель Национального банка вступил в переговоры с протестующими.