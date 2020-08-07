Упоминание «Роснефти» в связи с задержанием в Белоруссии россиян назвали провокацией

В СМИ появились сообщения, что украинские спецслужбы якобы вербовали задержанных в Белоруссии россиян, представляясь сотрудниками «Роснефти». В компании назвали любые упоминания «Роснефти» в этой истории вымыслом и провокацией.

«Все упоминания компании „Роснефть“, ее дочерних обществ и сотрудников в связи с данными событиями являются вымыслом и провокацией. <...> Очевидно, одной из целей провокации является нанесение ущерба ключевой системообразующей российской компании и российской экономике в целом», — говорится в официальном сообщении компании, которое опубликовал сайт «Роснефти».

В пресс-службе добавили, что компания оставляет за собой право, когда закончится расследование, обратиться в суд за защитой своих прав.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщили, что задержанные в конце июля в Белоруссии россияне якобы стали жертвой украинских спецслужб: их вербовали звонками с виртуальных номеров, представляясь вымышленными именами и называя несуществующие должности сотрудников «Роснефти».

В конце июля 33 россиян арестовали в Белоруссии. Минск считает, что они могут быть сотрудниками ЧВК «Вагнер». Российские граждане оказались в стране якобы для дестабилизации обстановки. Президент Украины Владимир Зеленский попросил белорусского лидера Александра Лукашенко выдать их Киеву по подозрению в участии в боевых действиях в Донбассе.

Следственный комитет России начал проверку по факту россиян в Белоруссии.