Уполномоченный Зеленского исключил продажу украинских земель россиянам

«Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана», — обратил внимание Лещенко.

По его словам, также в законопроекте будет обозначено, что право на покупку земли будет лишь у украинцев без двойного гражданства, которые живут на территории страны. Он добавил, что глава государства Владимир Зеленский намерен вынести земельный вопрос на всеукраинский референдум, поскольку граждане не принимают продажу земли иностранцам.

«Русская планета» напомнила, что законопроект предполагает открытие украинского рынка земель с первого октября следующего года. Отмечается, что это условие было одним из ключевых, которое поставил Киеву МВФ для будущего кредитования.