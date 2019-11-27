  • Уполномоченного по защите госязыка назначили на Украине

    27 ноября 2019, 21:41

    Артур Блянихов

    На Украине на должность уполномоченного по защите государственного языка назначили Татьяну Монахову, передает «Газета.ru».

    Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко уточнил, что решение о назначении Монаховой на пост уполномоченного по защите госязыка принял кабинет министров. Ее кандидатуру предложило Министерство культуры, молодежи и спорта. По данным издания, ранее Монахова заведовала кафедрой журналистики национального университета имени Петра Могилы в Николаеве.