Уполномоченного по защите госязыка назначили на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко уточнил, что решение о назначении Монаховой на пост уполномоченного по защите госязыка принял кабинет министров. Ее кандидатуру предложило Министерство культуры, молодежи и спорта. По данным издания, ранее Монахова заведовала кафедрой журналистики национального университета имени Петра Могилы в Николаеве.