Уполномоченного по защите госязыка назначили на Украине
На Украине на должность уполномоченного по защите государственного языка назначили Татьяну Монахову, передает «Газета.ru».
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко уточнил, что решение о назначении Монаховой на пост уполномоченного по защите госязыка принял кабинет министров. Ее кандидатуру предложило Министерство культуры, молодежи и спорта. По данным издания, ранее Монахова заведовала кафедрой журналистики национального университета имени Петра Могилы в Николаеве.