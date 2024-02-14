Мир 14 февраля 2024, 09:19 Уполномоченного по гарантиям безопасности назначили на Украине Президент Зеленский учредил должность уполномоченного по гарантиям безопасности

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Евгений Мойсюк стал специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины. Указ о его назначении опубликовали на сайте президента.

«Назначить Мойсюка Евгения Георгиевича специальным уполномоченным», — приказал президент Владимир Зеленский.

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Должность уполномоченного по гарантиям безопасности — новая, президент учредил ее и назначил на этот пост генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка. До этого офицер служил заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Его бывшего начальника Валерия Залужного отправили в отставку 8 февраля в результате политических интриг.

Пост главкома ВСУ занял Александр Сырский, бывший командующий Сухопутными войсками с российскими корнями. Его заместителем назначили Вадима Сухаревского, который участвовал в боях 2014 года в Славянске. Инновации в украинской армии поручили курировать Андрею Лебеденко.