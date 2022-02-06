facebook_pixel
    06 февраля 2022, 00:41

    Упавшего в колодец Марокко мальчика достали мертвым

    Al Jazeera: власти Марокко сообщили о смерти упавшего в колодец мальчика

    Анатолий Минкин

    Продолжавшаяся почти пять дней операция по спасению упавшего в колодец пятилетнего мальчика в северном Марокко завершилась. Спасти жизнь ребенку не удалось. Группа спасателей поднялась на поверхность с телом мальчика.

    Упавшего в колодец Марокко мальчика достали мертвым

    Как сообщил телеканал Al Jazeera, свои соболезнования родителям выразил король Марокко Мохаммед VI.

    За спасением ребенка следили все жители стран Африки. Телеканалы опубликовали видео, как мальчика выносят завернутым в одеяло.

    Тогда еще не было известно, что он мертв. Мальчик провалился в колодец глубиной 32 метра. К нему на помощь прибыла группа спасателей. Достать травмированного ребенка через отверстие в земле не удалось. Кроме того была велика вероятность оползней.

    Спасатели выкопали глубокую траншею рядом с колодцем, а после вручную пробивали горизонтальный коридор, чтобы добраться до ребенка. Еще в начале операции мальчику спустили в подземелье баллоны с кислородом и постоянно передавали еду и воду.

    Незадолго до окончания операции руководитель спасательной группы Абдельхади Тамрани заявил, что по кадрам спущенных в колодец камер было непонятно, в каком состоянии находится ребенок.

    В группу, которая спустилась под землю, входили медики. В ходе осмотра они заявили, что мальчик получил сильную травму головы, которая могла оказаться для него смертельной.