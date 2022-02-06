Упавшего в колодец Марокко мальчика достали мертвым

Продолжавшаяся почти пять дней операция по спасению упавшего в колодец пятилетнего мальчика в северном Марокко завершилась. Спасти жизнь ребенку не удалось. Группа спасателей поднялась на поверхность с телом мальчика.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, свои соболезнования родителям выразил король Марокко Мохаммед VI.

За спасением ребенка следили все жители стран Африки. Телеканалы опубликовали видео, как мальчика выносят завернутым в одеяло.

Тогда еще не было известно, что он мертв. Мальчик провалился в колодец глубиной 32 метра. К нему на помощь прибыла группа спасателей. Достать травмированного ребенка через отверстие в земле не удалось. Кроме того была велика вероятность оползней.

Спасатели выкопали глубокую траншею рядом с колодцем, а после вручную пробивали горизонтальный коридор, чтобы добраться до ребенка. Еще в начале операции мальчику спустили в подземелье баллоны с кислородом и постоянно передавали еду и воду.

Незадолго до окончания операции руководитель спасательной группы Абдельхади Тамрани заявил, что по кадрам спущенных в колодец камер было непонятно, в каком состоянии находится ребенок.

В группу, которая спустилась под землю, входили медики. В ходе осмотра они заявили, что мальчик получил сильную травму головы, которая могла оказаться для него смертельной.