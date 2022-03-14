Украине грозит упадок и развал на несколько народных республик, если жители страны продолжат голосовать на выборах за олигархов и правительство, которое за 30 лет не добилось никаких результатов. Об этом рассказал бывший солдат ВСУ Василий Г., вступивший в ряды 53-й бригады Донецкой Народной Республики. Видео опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ.

Солдат призвал соотечественников определиться с тем, кто является истинным внутренним врагом для Украины.

«Если решат вопрос с ним, то Украину ждет процветание. А если опять будут голосовать за тех же олигархов и то правительство, которое за 30 лет ничего не сделало, то страну ждет упадок и развал на еще большее количество народных республик», — заявил Василий.

Он рассказал, что во время второй волны мобилизации на Украине остался без жилья, так как жена продала квартиру и уехала с ребенком в неизвестном направлении.

«Я остался бомжом. Скитался, пока не погасилась судимость. В военкомате во Львове поставили на учет. <…> Однажды пришел в Прохоровку, думал, там наши. А там уже не наши», — сказал солдат.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.