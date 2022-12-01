01 декабря 2022, 14:19
Упадок администрации Байдена назвали препятствием для переговоров России и США
Аналитик Колчин: Россия начнет переговоры с США после смены их политического курса
США не смогут выстроить грамотный диалог с Россией до тех пор, пока не изменят управленческую систему и политический курс. Об этом «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.
Недавно в МИД РФ заявили, что диалог с США возможен при наличии адекватного партнера в Вашингтоне. Дело в том, что дипломатия Вашингтона при администрации Байдена отмечается абсолютной непоследовательностью и нестабильностью курса, объяснил Колчин.
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«В результате даже партнерам Соединенных Штатов очень сложно адекватно выстраивать отношения с Вашингтоном. Что же говорить о довольно напряженных отношениях Соединенных Штатов и Российской Федерации», — отметил он.
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По мнению Колчина, урегулировать взаимоотношения двух государств дипломатическим путем невозможно до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к реализации дипломатии.
«Все заявления Соединенных Штатов о переговорах с Россией сталкиваются с невозможностью международных ведомств США выстроить последовательную и стабильную политику. Это связано с общим раздраем в американской управленческой системе и упадком администрации Байдена», — объяснил он.
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