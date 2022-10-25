Уоллес остался министром обороны Великобритании в кабинете Сунака | 360°

Мир 25 октября 2022, 20:20 Уоллес остался министром обороны Великобритании в кабинете Сунака Премьерская канцелярия Британии сообщила, что Уоллес остался министром обороны страны Википедия

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Бен Уоллес остался на посту министра обороны в кабинете нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом стало известно из распространенного во вторник канцелярией главы правительства сообщения, которое процитировал ТАСС.

«Достопочтенного члена парламента Бена Уоллеса повторно назначили на пост министра обороны», — отметили в документе.

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Свой пост в правительстве нового премьера сохранил министр финансов Джереми Хант. Джеймса Клеверли переназначили на пост главы британского МИД, а Доминик Рааб вернулся к работе министре юстиции и зампремьера.

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Риши Сунак официально вступил в должность премьера Великобритании 25 октября после аудиенции с королем Карлом III, написал RT. Он получил возможность занять пост после заявления бывшего премьера Лиз Трасс об отставке.

После назначения Сунака покинуть занимаемые места решили министр юстиции Брэндон Льюис, министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг и министр труда и пенсий Хлоя Смит.