Мир 14 февраля 2023, 16:27 Уоллес может занять должность генсека НАТО

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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «Известиями» предположил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес может занять место генерального секретаря НАТО.

«Великобритания — надежная правая рука США при всех внутренних разногласиях. И отдать эту весьма показательную должность руке британского министра обороны целесообразно», — сказал политолог.

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Ранее газета Die Zeit сообщила, что нынешний генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок полномочий, который истекает 30 сентября 2023 года.

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