Памятник Грете Тунберг установили на территории университета в Англии

Памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг установили на территории университета Уинчестера на юго-востоке Англии. Об этом сообщил «Би-Би-Си».

Статуя обошлась в 24 тысячи фунтов стерлингов (33 тысячи долларов), но в студенческом союзе монумент не оценили. Его назвали не самым эффективным и правильным направлением средств в период пандемии.

Несмотря на заявление председателя студенческого объединения учреждения Меган Болл о «глобальном примере Тунберг», учащиеся призывают направить потраченные деньги на оказание дополнительной помощи студентам и преподавателям. В связи с финансовыми трудностями Уинчестера последние попадают под сокращение.

Средства на установку памятника Грете Тунберг, как утверждает Болл, не были использованы из фонда университета.

В начале марта ученые выявили новый тип тихоходок, который получил название в честь Греты Тунберг. Речь идет о микроскопических беспозвоночных. Новые виды тихоходок был обнаружен в биосферном заповеднике «Кристианстад Ваттенрике». Один из них назвали в честь экоактивистки «за ее смелые попытки открыть глаза мировым лидерам на необходимость бороться с изменением климата». В Швеции обитает 116 видов тихоходок. Теперь к ним присоединится Xerobiotus gretae.