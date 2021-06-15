Университет в Берлине заподозрили в причастности к холокосту

Свободный университет Берлина обвинили в том его руководство не начало раскопки после нахождения на территории учреждения останков предполагаемых жертв Холокоста. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что в 2014 году на территории университета были обнаружены 250 костей 17 разных человек. Есть предположение, что это останки узников Освенцима.

Ранее на территории Свободного университета располагался Институт антропологии, наследственности и евгеники человека императора Вильгельма, директором которого был Йозеф Менгеле, известный как «Ангел смерти из Освенцима». Есть предположение, что он поставлял институту останки людей, которые были убиты в Освенциме.

Теперь руководство университета обвинили в том, что они отказались широко освещать находку и продолжать раскопки.

«Выжившие в Освенциме задаются вопросом, почему не были начаты дальнейшие раскопки и почему прокуратура Берлина и политики до сих пор не предприняли никаких действий», — заявили ученые.