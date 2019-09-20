Университет Тувы объяснил, почему иностранцев не пустили на конференцию

Туристические визы стали причиной недопуска ученых из Германии на международную конференцию в Тувинском государственном университете. Об этом «360» рассказали в пресс-службе вуза.

«В период проведения конференции на территории Республики Тыва находилась семейная пара — ученые из Германии Штуббэ Михаэль и Штуббэ Аннегрэт, которые прибыли в Россию по туристическим визам», — сообщили в ТувГУ.

Специалистов не смогли пустить на мероприятие, так как согласно российскому законодательству, иностранцы с таким видом виз не имеют права участвовать в международных собраниях.

«Об этом немецкие ученые были поставлены в известность. Им было предложено опубликовать результаты исследований в Сборнике конференции», — отметили в пресс-службе.

Также в вузе заверили, что несмотря на случившееся конференция состоялась. Было представлено порядка 60 научных работ, кроме того на мероприятии присутствовали специалисты из Германии, Испании, Великобритании и разных городов России.

Речь идет о V Международной научной конференции «Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-Азиатского региона», которая проходила в университете с 11 по 15 сентября. Как сообщалось, немецких экспертов не пустили даже в здание университета по распоряжению Минобрнауки.