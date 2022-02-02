Университет Джонса Хопкинса: локдауны бесполезны

Локдауны, которые вводили в Европе и США весной 2020 года, показали низкую эффективность. Эта мера снизила смертность от ковида на 0,2%, но при этом сильно ударила по экономике и обострила социальные проблемы. К такому выводу пришли в Университете Джонса Хопкинса.

По мнению авторов исследования, политику локдаунов можно считать неосновательной. Ученые предложили отказаться от нее в качестве инструмента борьбы с пандемией, написала «Газета.ru».

Более высокую эффективность, по данным специалистов, продемонстрировала самоизоляция заразившихся коронавирусом. Она позволила снизить смертность от ковида на 2,9%. Вместе с тем самоизоляция могла усиливать напряженную обстановку в семьях, а также лишила заболевших возможности посещать открытые площадки, например, парки и пляжи.

Но у локдаунов, как подчеркнули ученые, были более печальные последствия. Они спровоцировали рост безработицы, снизили качество учебного процесса у школьников и студентов. На их фоне увеличились случаи домашнего насилия и передозировки лекарствами.

В конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны не обсуждают введение федерального локдауна на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом.