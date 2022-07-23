«Универсальный солдат». Джонсона высмеяли за военную тренировку вместе с украинцами

Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон прошел военную подготовку вместе с украинскими солдатами. Он подержал в руках различные виды оружия и метнул учебную гранату.

Подготовка украинских военных проходила на тренировочной базе на севере Англии. Видео с Джонсоном появилось в его официальном Twitter-аккаунте. В ролике политик предстал в полном военном камуфляже и в наушниках. Джонсон кинул учебную гранату, а также подержал в руках противотанковый ракетный комплекс NLAW.

«На этой неделе я посетил украинские войска, которых тренируют британские вооруженные силы в Северном Йоркшире. Великобритания полна решимости сделать все, что в ее силах, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию», — рассказал премьер-министр.

Видео с тренировкой Джонсона сразу же высмеяла телеведущая Ольга Скабеева, назвавшая его универсальным солдатом.

«Борис Рэмбо Джонсон учится военному делу вместе с украинцами. Универсальный солдат попробовал себя в метании гранат, стрельбе из пулемета, проверил прицел гранатомета», — написала она в Telegram-канале.

К Скабеевой присоединился и телеведущий Владимир Соловьев. Он назвал происходящее на видео цирком.