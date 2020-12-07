Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music Group

По данным информагентства, речь идет о более чем 600 авторских песнях, которые Дилан написал за 60 лет своей творческой карьеры. Руководитель Universal Music Group Люсиан Грэндж напомнил, что работы музыканта любят миллиарды людей по всему миру.

«Не сомневаюсь, что тексты и музыку Дилана продолжат петь, играть и почитать повсюду через десятки и даже сотни лет», — обозначил он.