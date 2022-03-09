Свою деятельность в России приостанавливает звукозаписывающая компания Universal Musik Croup. Об этом сообщило издание Variety.

«Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем наши офисы там», — цитирует издание одного из сотрудников компании.

По словам собеседника, российским сотрудникам компании продолжат выплачивать зарплаты в течение неопределенного периода времени.

Universal Music Group является крупнейшей звукозаписывающей компанией в мире и входит в так называемую «большую тройку» (также Sony Music Entertainment и Warner Music Group). На их долю приходится около 80% всех издаваемых в мире музыкальных произведений.

Ранее американская компания PepsiCo сообщила о прекращении своей рекламной деятельности и продаже напитков в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. PepsiCo — один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал правительство и парламент страны выработать решения для сохранения рабочих мест в стране после ухода с рынка западных компаний.