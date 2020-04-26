«Унитазы поставили?» Учения украинских моряков на ржавых кораблях высмеяли в Сети

Интернет-пользователи закидали гневными комментариями видеоотчет об учениях Военно-морских сил Украины. По мнению диванных экспертов, вооружение давно устарело и ему место на свалке или в музее.

Видео выложило Военное телевидение Украины на Youtube. Кадры набирают тысячи просмотров в интернете и сотни злобных шуток от комментаторов.

Пользователи посчитали, что моряки, похоже, ограбили военный музей, чтобы снять видео. Судно они назвали «ржавой лодкой на плаву». Другие обрадовались, что корабль хотя бы не потонул, иначе бы моряки отправились «на дно знакомиться с камбалой». Третьи вообще не поняли, чем тут хвастаться. «Убожище-то какое. Это флот? У Сомали лодки получше будут», — написал подписчик.

Еще один комментатор сказал, что его впечатлило видео: «А мне понравилось представление. Назвать только правильно надо было — игра „Зарница“ для самых старших. Унитазы поставили?»

Тему с унитазами вспомнили неслучайно — этих предметов сантехники недосчитались власти ВМС Украины в 2019 году. Тогда украинских моряков, задержанных на кораблях в территориальных водах России, отпустили на родину.