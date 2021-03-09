Unilever перестанет выпускать «нормальную» косметику

Компания Unilever решила убрать слово «нормальный» с упаковок своих косметических средств для ухода за волосами и кожей. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Unilever объяснила свое решение тем, что слово «нормальный» в описании продукции, как показало исследование, заставляет многих людей почувствовать себя «отчужденными». Компания избавится от этого слова на упаковках косметики в соответствии с концепцией позитивного видения красоты, которая направлена не только на то, чтобы не только наносить меньше вреда, но и на то, чтобы приносить больше пользы людям и планете, заявили в Unilever.

Компания распространит новый подход на свою продукцию под брендами Dove, Sunsilk, Axe и другими. Unilever также откажется от корректировки внешности моделей в своей рекламе. Речь идет об изменении пропорции тел и тона кожи. Ранее компания уже отказалась от использования слов «белый» и «светлый» в названиях своей продукции. Этот шаг был предпринят в рамках борьбы с расовыми стереотипами.

Американская актриса Розамунд Пайк ранее рассказала, как ее возмутил плакат к фильму, на котором ей увеличили грудь, а также постер к другой картине, где ей изменили цвет глаз.