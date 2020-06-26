Unilever избавится на упаковках от слов «светлый» и «белый»

Нидерландская компания по производству пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever задумалась о ребрендинге упаковок своих товаров. Они откажутся от слов «светлый», «белый», «осветляющий» ради избавления от расовых стереотипов. С таким заявлением выступил представитель компании Санни Джэин.

Его сообщение опубликовано на сайте организации.

«Мы полностью привержены тому, чтобы иметь глобальную линейку брендов по уходу за кожей, которая заботится обо всех оттенках кожи, отдавая дань разнообразию красоты. Мы признаем, что использование слов „светлый“, „белый“ предполагает единый идеал красоты, что, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему», — сказал он.

Нововведения коснутся крема для лица, который производят в странах Азии под маркой Fair & Lovely («Светлая и милая»).

Unilever уже не первая компания, которая в последнее время задумалась о ребрендинге, отметил сайт NEWS.ru. Производители меняют ассортимент, дизайн или посыл на фоне массовых протестов против расизма в городах США. Ранее такое же решение приняли в Nestle. Швейцарская компания прекратила продажу изделия Beso de Negra («Поцелуй темнокожей женщины»).

Многие страны охватили протесты в рамках движения Black Lives Matters. Активисты выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы. Акции начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.