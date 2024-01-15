Мир 15 января 2024, 23:32 Уникальные возможности армии России раскрыли в Британии UnHerd: ВС России могут ударить в тыл Украины РИА «Новости»

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У российской армии есть уникальная возможность ударить в тыл Украины, чтобы подорвать возможность ВСУ вести боевые действия. Об этом написало британское издание UnHerd.

«Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре», — отметили в статье.

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Журналисты привели мнения многих аналитиков о том, что помощь Запада сильно сократится, что приведет к постепенной деградации ВСУ в 2024 году. В 2025 году Россия «расширит активный фронт».

В будущем Украине придется надеется только на собственный военно-промышленный комплекс, однако эффективность российских ударов с воздуха сделает эту задачу крайне сложной. В такой ситуации переговоры с Москвой будут необходимы для Украины.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что российские военные уничтожили аэродромы и предприятия военно-промышленного комплекса Украины ракетными ударами.