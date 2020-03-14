    14 марта 2020, 21:41

    Уникальность Фуркада объяснили нечестными победами

    Анастасия Кукова

    Экс-биатлонистка Дарья Домрачева назвала критерий уникальности Мартена Фуркада. Она уверена — спортсмен добился таких успехов лишь потому, что многие гонки выигрывал нечестно.
    Уникальность Фуркада объяснили нечестными победами

    Об этом четырехкратная чемпионка мира сообщила «Матч ТВ». Беларусская спортсменка заявила, что Фуркад не всегда был честен с соперниками. По ее словам, многие помнят снежные сугробы, которые он оставлял на огневых рубежах, «свое» ведение гонки и ускорение перед рубежами. Домрачева считает, что именно в этом проявилась его уникальность.

    «Во многом он благодаря этому добивался своих побед», — подчеркнула она.

    Дарья Домрачева рассказала, что о решении Фуркада завершить карьеру многие знали с начала сезона.

    «С нашей командой работает французский тренер, который долго работал с Мартеном. Он выдвигал такие предположения, поэтому мы не удивились», — резюмировала Домрачева.

    О завершении карьеры 31-летний пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный победитель чемпионата мира француз Мартен Фуркад объявил 13 марта. 14 марта он последний раз выступил в гонке и победил. Но Большой хрустальный кубок по итогам сезона вновь получил норвежец Йоханнес Бе.