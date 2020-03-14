Уникальность Фуркада объяснили нечестными победами
Об этом четырехкратная чемпионка мира сообщила «Матч ТВ». Беларусская спортсменка заявила, что Фуркад не всегда был честен с соперниками. По ее словам, многие помнят снежные сугробы, которые он оставлял на огневых рубежах, «свое» ведение гонки и ускорение перед рубежами. Домрачева считает, что именно в этом проявилась его уникальность.
«Во многом он благодаря этому добивался своих побед», — подчеркнула она.
Дарья Домрачева рассказала, что о решении Фуркада завершить карьеру многие знали с начала сезона.
«С нашей командой работает французский тренер, который долго работал с Мартеном. Он выдвигал такие предположения, поэтому мы не удивились», — резюмировала Домрачева.
О завершении карьеры 31-летний пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный победитель чемпионата мира француз Мартен Фуркад объявил 13 марта. 14 марта он последний раз выступил в гонке и победил. Но Большой хрустальный кубок по итогам сезона вновь получил норвежец Йоханнес Бе.