Уникальность Фуркада объяснили нечестными победами

Экс-биатлонистка Дарья Домрачева назвала критерий уникальности Мартена Фуркада. Она уверена — спортсмен добился таких успехов лишь потому, что многие гонки выигрывал нечестно.

Об этом четырехкратная чемпионка мира сообщила «Матч ТВ». Беларусская спортсменка заявила, что Фуркад не всегда был честен с соперниками. По ее словам, многие помнят снежные сугробы, которые он оставлял на огневых рубежах, «свое» ведение гонки и ускорение перед рубежами. Домрачева считает, что именно в этом проявилась его уникальность.

«Во многом он благодаря этому добивался своих побед», — подчеркнула она.

Дарья Домрачева рассказала, что о решении Фуркада завершить карьеру многие знали с начала сезона.

«С нашей командой работает французский тренер, который долго работал с Мартеном. Он выдвигал такие предположения, поэтому мы не удивились», — резюмировала Домрачева.

О завершении карьеры 31-летний пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный победитель чемпионата мира француз Мартен Фуркад объявил 13 марта. 14 марта он последний раз выступил в гонке и победил. Но Большой хрустальный кубок по итогам сезона вновь получил норвежец Йоханнес Бе.