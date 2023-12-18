18 декабря 2023, 07:46
Уникального российского оружия испугались на Западе
Mirror: ракетный комплекс «Авангард» за 30 минут поразит множество целей в мире
Западным странам необходимо обратить внимание на появление ракетного комплекса «Авангард» в российской армии. Об этом написала газета Mirror.
«Он способен поражать цели со скоростью, которая превосходит скорость звука в 27 раз. Комплекс перед ударом способен выйти за пределы земной атмосферы, перед тем, как поразить множество целей во всем мире в течение 30 минут», — отметили авторы.
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Они подчеркнули, что в мире это единственное оружие такого рода, а у Запада в настоящий момент нет средств, чтобы ему противостоять.
В основе ракетного комплекса находится управляемый блок, который крепится к передовому средству доставки — межконтинентальной баллистической ракете. «Авангард» предназначен для поражения системы ПВО предполагаемого противника, его поставили на дежурство уже четыре года назад.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что укрепление и развитие армии остается приоритетом в безопасности России.
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