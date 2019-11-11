Уникальное растение нашли в ЮАР. Последний раз его видели в 1804 году

По данным издания, растение отличает нитевидный стебель и необычные фиолетовые цветки. Последний раз его видели в 1804 году у водопада Тулбаг все в той же Южной Африке.

В 2008 году после бесплодных поисков ему присвоили статус «официально вымершего». Уникальный цветок рядом с горным ручьем нашел студент-ботаник Брайан дю През в ходе научной экспедиции в Западно-Капскую провинцию. Экс-директор Национального ботанического сада Уэльса Чарльз Стиртон подтвердил, что это действительно Psoralea cataracta.

«Как только я увидел эти тонкие нитевидные побеги, я сразу понял, что это Psoralea cataracta», — признался дю През.