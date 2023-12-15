Мир 15 декабря 2023, 14:11 «Уникальная практика». Песков отреагировал на выходку Шольца во время голосования по Украине Песков назвал удивительной отправку Орбана за кофе во время голосования ЕС Florian Gaertner/PHOTOTHEK/globallookpress

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удивительным то, что в Евросоюзе принимают решения, пока кто-то из несогласных с ними отходит за кофе. Так он прокомментировал ситуацию в ЕС при голосовании по украинскому вопросу. Его процитировало РИА «Новости».

Песков отметил, что в Кремле с большим интересом читают разную информацию в СМИ, в том числе о практике принятия решений в ЕС.

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«Дожидаясь, что, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствии кого-то протащить какие-то решения. Если это соответствует действительности, то это уникальная практика», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану отправиться за кофе во время обсуждения возможного членства Украины в ЕС. Немецкий политик исходил из того, что остальные страны Евросоюза могли одобрить вступление республики, пока Орбана нет в зале. Politico назвало вариант достижения единогласия в отсутствии лидера одного из государств — члена ЕС «необычным».