Уникальная дискета с автографом Стива Джобса ушла с молотка за $85 тыс

Стартовая цена лота составила 7,5 тысячи долларов (почти 500 тысяч рублей). Дискета Macintosh System Tools Version 6.0 с подлинным автографом Стива Джобса выставлялась в идеальном состоянии. Сама подпись основателя Apple слегка стерлась. То, что автором росчерка является именно Джобс, ранее установили специалисты. Покупателю обещали представить все необходимые документы, чтобы в этом убедиться.

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Особая ценность дискеты в том, что Стив Джобс почти никогда не раздавал автографов. Он просто не любил это делать. В тот же день с молотка ушла и визитная карточка основателя Apple. На ней логотип компании еще представляет полосатое надкушенное яблоко. Стартовая цена визитки составляла 500 долларов (около 32 тысяч рублей). После напряженных торгов карточку продали за почти за 5,4 тысячи долларов (343,8 тысячи рублей).

Стив Джобс — предприниматель, изобретатель, промышленный дизайнер из США, один из пионеров эпохи цифровых технологий. Он родился в 1955 году в Сан-Франциско. В возрасте 21 года создал компанию Apple, которая осенью 2018 года была признана самой дорогой публичной компанией за всю историю. Джобс умер 5 октября 2011 года от рака.