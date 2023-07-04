Мир 04 июля 2023, 23:29 «Уничтожит свой народ». Американцы раскритиковали Зеленского за планы по захвату Крыма Зеленский разозлил читателей The New York Post планами о захвате Крыма Официальный сайт Президента Украины

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Читатели The New York Post выразили негодование в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не будет отказываться от планов по захвату Крыма, несмотря на проблемы с контрнаступлением ВСУ. По их мнению украинский лидер таким образом «уничтожит свой народ».

«Господин Зеленский, боевые действия закончатся, когда вы уничтожите весь свой народ и когда другие страны перестанут давать вам деньги и оружие?» — предположил Robert Moore.

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«Пусть крымчане решают, чего хотят. Это не зависит от какого-то политика», — написал другой комментатор.

«Учитывая темп контрнаступления, вы дойдете до полуострова где-то к 3620 году», — иронично предположил Cronkyte.

«Продолжайте в том же духе. В распоряжении президента США Джо Байдена бесконечные доллары налогоплательщиков США», — добавил Lovewater.

Зеленский уже не первый раз дает повод для критики со стороны пользователей Сети по всему миру. Ранее пользователи Twitter раскритиковали президента Украины после его слов с угрозой похода на Крым. Он потребовал от России «не диктовать условия в Черном море».