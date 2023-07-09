Мир 09 июля 2023, 21:23 «Уничтожит одной ракетой». Российскую высокоточную технику оценили в США Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Россия легко уничтожит натовскую технику одной ракетой РИА «Новости»

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Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что Россия успешно уничтожает поставляемую Украине натовскую технику. Это делается при помощи высокоточных ракет, сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия легко определяет объект военной инфраструктуры Украины, и может уничтожить его <…> при помощи всего одной высокоточной ракеты», — сообщил Макговерн.

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Киевский режим, по его мнению, оказался в критическом состоянии из-за неспособности отражать российские удары. А неэффективная система ПВО стала причиной тяжелейших потерь со стороны ВСУ.

Странам НАТО на предстоящем саммите придется принимать итоговое заключение с учетом провалов ВСУ на передовой. Альянс должен продумать дальнейшие шаги, так как контрнаступление украинской армии превратилось в катастрофу.

Члены блока могут договориться об увеличении военной помощи Украине, но на самом деле единственно правильное решение — призыв к прекращению огня и начало мирных переговоров, выразил уверенность Макговерн.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что президент США Джо Байден требует от украинского лидера Владимира Зеленского не соглашаться на мир, а победить Россию при участии НАТО. По его словам, запасы альянса уничтожают, а украинские солдаты умирают в соотношении 10 к одному.