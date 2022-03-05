Российские военные сняли на видео уничтоженную технику ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео с уничтоженной техникой ВСУ. По данным ведомства, с начала операции российские военные поразили 2037 объектов военной инфраструктуры Украины.

Среди этих объектов — 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил. Среди прочего были уничтожены 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 505 единиц специальной военной автомобильной техники.

За минувшие сутки ударом подразделения ВС РФ уничтожили склад боеприпасов на территории воинской части Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW.

Специальная военная операция продолжается. Сегодня Минобороны объявило о том, что в Мариуполе и Волновахе будет действовать режим тишины, чтобы жители смогли покинуть города, но, по данным ведомства, украинские националисты не дали населению это сделать.