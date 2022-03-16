Уничтоженная бронетехника ВСУ под Харьковом попала на видео

Российские вооруженные силы уничтожили несколько единиц тяжелой техники ВСУ под Харьковом. На кадрах видны несколько единиц бронетехники, стоящие в поле.

С начала специальной военной операции российская сторона уничтожила 129 реактивных систем залпового огня, 111 украинских самолетов, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, 68 вертолетов, 159 зенитных ракетных комплексов, 160 беспилотников, 1353 танка и других боевых бронированных машин.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что основную задачу спецоперации на Украине Минобороны РФ сможет решить уже до конца марта.