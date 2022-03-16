Уничтоженная бронетехника ВСУ под Харьковом попала на видео
Уничтоженная бронетехника украинских военных под Харьковом попала на видео
Российские вооруженные силы уничтожили несколько единиц тяжелой техники ВСУ под Харьковом. На кадрах видны несколько единиц бронетехники, стоящие в поле.
С начала специальной военной операции российская сторона уничтожила 129 реактивных систем залпового огня, 111 украинских самолетов, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, 68 вертолетов, 159 зенитных ракетных комплексов, 160 беспилотников, 1353 танка и других боевых бронированных машин.
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что основную задачу спецоперации на Украине Минобороны РФ сможет решить уже до конца марта.