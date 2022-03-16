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    16 марта 2022, 14:34

    Минобороны показало видео с уничтожением военных складов ВСУ

    Российские военные уничтожили склады ВСУ с боеприпасами

    Максим Зинкин

    Российские военные уничтожили ракетно-артиллерийские склады с боеприпасами атакой с беспилотного аппарата. Видео с этим моментом опубликовало Минобороны РФ.

    На кадрах видно, как боезаряд попадает в постройки, после чего они загораются.

    Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил о необходимости защитить людей, на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду и издевательствам. Главными целями операции Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.