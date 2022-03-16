Минобороны показало видео с уничтожением военных складов ВСУ

Российские военные уничтожили ракетно-артиллерийские склады с боеприпасами атакой с беспилотного аппарата. Видео с этим моментом опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как боезаряд попадает в постройки, после чего они загораются.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил о необходимости защитить людей, на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду и издевательствам. Главными целями операции Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.