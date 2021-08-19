Украинские власти уничтожают Днепр, который необходимо спасать. Плачевное состояние реки говорит о том, что руководство страны нужно сменить. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков.

«Правительство, которое зависит не от народа Украины, а от внешнего центра управления, ничего не делает. И фактически уничтожает великую реку Днепр. Днепр нужно спасать от этой власти. Экология уже требует ликвидации этой власти. Днепр просит о помощи великую Россию», — привела слова политолога «Свободная пресса».

В конце июня Счетная палата Украины сообщила, что проверка выявила 161 загрязнитель в поверхностных водах Днепра. В частности, специалисты нашли гербицид атразин, а также металлы кадмий и никель. Эти вещества угрожают здоровью жителей страны и могут привести к экологической катастрофе.

Как отмечали в Счетной палате, загрязнение воды будет происходить и дальше, если экологическая ситуация не изменится. В таком случае потребуется провести полную очистку реки. Работа приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет, так как расходы могут оказаться в две тысячи раз больше предусмотренных.