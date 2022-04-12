Уничтожение турецкого беспилотника Bayraktar на Украине показали на видео

Российские военнослужащие фрегата «Адмирал Эссен» ударом из ЗРК «Штиль» уничтожили турецкий беспилотный аппарат «Bayraktar TB-2», принадлежащий украинским националистам. Видео в Telegram-канале опубликовал журналист Александр Коц.

На кадрах видно, как расчеты осуществили наведение по цели и после соответствующего приказа командования осуществили пуск. Ракета достигла цели и успешно уничтожила беспилотник.

Техническое средство, по предварительным оценкам, осуществляло разведку о действиях российских кораблей в акватории Черного моря.

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