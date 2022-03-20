Уничтожение танка ВСУ высокоточным оружием попало на видео
Минобороны опубликовало видео с уничтожением танка ВСУ высокоточным оружием
Украинский танк уничтожен ударом высокоточного ракетного вооружения ВС РФ. Видео в Telegram-канале показало Министерство обороны России.
Кадры показали, как беспилотный аппарат завис на высоте над танком, нацелился и произвел удар по бронетехнике.
Ранее представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за минувшие сутки военные уничтожили 62 объекта инфраструктуры ВСУ.
Также выведены из строя шесть беспилотников, шесть мобильных комплексов РЭБ «Буковель», два склада ракетно-артиллерийского вооружения и установку залпового огня.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что после начала специальной военной операции РФ на Украине деятельность президента Владимира Путина одобрили 77,2% опрошенных.