Уничтожение танка ВСУ высокоточным оружием попало на видео

Украинский танк уничтожен ударом высокоточного ракетного вооружения ВС РФ. Видео в Telegram-канале показало Министерство обороны России.

Кадры показали, как беспилотный аппарат завис на высоте над танком, нацелился и произвел удар по бронетехнике.

Ранее представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за минувшие сутки военные уничтожили 62 объекта инфраструктуры ВСУ.

Также выведены из строя шесть беспилотников, шесть мобильных комплексов РЭБ «Буковель», два склада ракетно-артиллерийского вооружения и установку залпового огня.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что после начала специальной военной операции РФ на Украине деятельность президента Владимира Путина одобрили 77,2% опрошенных.