Мир 01 августа 2023, 05:23 Уничтожение союзника по НАТО предсказали в США Бывший советник Пентагона Макгрегор: ставка на конфликт с Россией ликвидирует Польшу РИА «Новости»

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Властям Польши нужно не конфликтовать с Россией, а договариваться. В противном случае это может привести к уничтожению самой Польши, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью польскому журналу Myśl Polska.

«Если Польша свяжет свой долгосрочный стратегический интерес с уничтожением России, с ней будет покончено. Она этого не переживет», — сказал Макгрегор.

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Территориальное расположение Польши, как считает бывший советник Пентагона, дает этой стране возможность как ввязаться в конфликт, так и обеспечить стабильность в регионе. При первом варианте все закончится разрушением страны, считает Макгрегор. Второй вариант отвечает стратегическим целям Польши, уверен собеседник журнала. Но этот путь, по его словам, требует открытости в диалоге с Россией.

Макгрегор уверен, что даже если Польша соберется применить оружие на Украине, прежде стране нужно тщательно взвесить свои силы. Ведь Россия, как заметил аналитик, без ответа такой шаг не оставит.

«Если Вильнюс и Варшава действительно хотят что-нибудь получить на Западной Украине, то я думаю, что пора выходить из НАТО. Выдворите все иностранные войска из Польши и отправьте своих дипломатов в Москву», — сказал Макгрегор.

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявлял, что Запад опоздал с поставкой истребителей F-16 на Украину примерно на год. По его словам, киевский режим утратил контроль над собственным воздушным пространством.