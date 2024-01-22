Мир 22 января 2024, 04:41 «Уничтожение половины населения». Бывший представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян Экс-представитель НАТО в Москве Табах призвал устроить геноцид россиян РИА «Новости»

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Украина не должна стесняться уничтожать мирное население России. Такое заявление сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка».

«Агрессию может загасить только еще большая агрессия», — заявил он.

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В качестве примеров Табах привел «уничтожение половины населения» Германии в ходе Второй мировой войны и атомную бомбардировку США японских городов Хиросима и Нагасаки.

При этом сам Гарри Табах — выходец из России. Его семья переехала из Москвы в США в 1976 году. Табах работал в Госдепе и в американском посольстве в России. В конце 2000-х годов он возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве — отвечал за связь с Минобороны России. В 2011 году вышел в отставку.

В воскресенье, 21 января, Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Под удар артиллерии попал рынок в микрорайоне Текстильщик, на котором в выходной день было много посетителей. В результате удара погибли 27 мирных жителей, еще 25 пострадали.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объяснила, почему Россия не наносит удары по мирным жителям Украины в ответ на террористические атаки ВСУ.