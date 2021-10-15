Бывший депутат Рады выступила за уничтожение Москвы
Экс-депутат Рады Ирина Фарион призвала считать Россию врагом
На Украине заявили, что пора изменить отношение к России. Страну необходимо воспринимать как врага и стремиться к ее уничтожению.
Бывший депутат Верховной рады и украинская националистка Ирина Фарион заявила об этом на марше радикалов в честь Дня защитников и защитниц Украины. Ее процитировал сайт «Вести.ua».
«Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге», — подчеркнула Фарион.
Она уточнила, что Россия останется в качестве врага, пока украинская сторона не начнет «стремиться к уничтожению Москвы».
Марш радикалов в центре Киева состоялся 14 октября. Шествие приурочили к годовщине создания «Украинской повстанческой армии»* и ко Дню защитников и защитниц страны.
*Запрещенная в России экстремистская организация.