Бывший депутат Рады выступила за уничтожение Москвы

На Украине заявили, что пора изменить отношение к России. Страну необходимо воспринимать как врага и стремиться к ее уничтожению.

Бывший депутат Верховной рады и украинская националистка Ирина Фарион заявила об этом на марше радикалов в честь Дня защитников и защитниц Украины. Ее процитировал сайт «Вести.ua».

«Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге», — подчеркнула Фарион.

Она уточнила, что Россия останется в качестве врага, пока украинская сторона не начнет «стремиться к уничтожению Москвы».

Марш радикалов в центре Киева состоялся 14 октября. Шествие приурочили к годовщине создания «Украинской повстанческой армии»* и ко Дню защитников и защитниц страны.

*Запрещенная в России экстремистская организация.