Бронированная техника вооруженных сил Украины оказалась уничтожена ракетными ударами вертолетов Ми-28Н и Ми-28УБ. Видео в Telegram-канале показал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как техника взмывает в воздух с полигона. После этого показали, как совершается наводка на технику националистов и ракета бьет точно по цели.

Накануне Министерство обороны продемонстрировало видео уничтожения опорного пункта украинских военных при помощи наводки беспилотного летательного аппарата. Находящийся в окопе БМП оказался разбит ударом высокоточным снарядом.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вечером 28 марта сообщил, что лично посетил Мариуполь, значительная часть которого перешла под контроль российской армии.

Утром марта командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лялин вручил государственные награды военным, отличившимся при освобождении населенных пунктов Черниговской области от националистических формирований.