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    11 апреля 2022, 14:42

    Уничтожение бронетехники ВСУ российским беспилотником показали на фото

    Минобороны показало видео уничтожения бронетранспортера ВСУ ударом с беспилотника

    Максим Зинкин

    Замаскированная огневая позиция украинского бронетранспортера в промышленной застройке уничтожена высокоточным ударом с российского беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Фотография показана в Telegram-канале ведомства.

    Уничтожение бронетехники ВСУ российским беспилотником показали на фото

    Огневую позицию бронетехники националистов вскрыл расчет БПЛА, после чего последовала атака высокоточным снарядом.

    Минобороны сообщало об уничтожении ракетных комплексов С-300, переданных нацистам одной из европейских стран.

    Также российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах Николаева и Жовтневого.