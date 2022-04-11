Уничтожение бронетехники ВСУ российским беспилотником показали на фото

Замаскированная огневая позиция украинского бронетранспортера в промышленной застройке уничтожена высокоточным ударом с российского беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Фотография показана в Telegram-канале ведомства.

Огневую позицию бронетехники националистов вскрыл расчет БПЛА, после чего последовала атака высокоточным снарядом.

Минобороны сообщало об уничтожении ракетных комплексов С-300, переданных нацистам одной из европейских стран.

Также российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах Николаева и Жовтневого.