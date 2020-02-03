Уничтожен беспилотник, летевший в сторону базы Хмеймим в Сирии

С помощью комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-С» в Сирии был сбит беспилотник, летевший со стороны северо-восточной части Средиземного моря в сторону российской базы в Хмеймим.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“ российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза „Хмеймим“ функционирует в плановом режиме», — сказано в тексте сообщения Минобороны РФ.

Неизвестно принадлежности дрон был обнаружен с наступлением темноты.

В конце января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на вооружение альянса поступили беспилотники Global Hawk, которые по своим характеристикам превышают дроны, находящиеся на вооружении России и Китая. Они способны находиться в полете 30 часов на высоте 18 километров и фиксировать происходящее в радиусе 200 километров.