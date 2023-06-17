Мир 17 июня 2023, 07:59 «Уничтожат за одну ночь». Американский аналитик указал на нецелесообразность поставки на Украину F-16 Аналитик Белл: ВКС России уничтожат поставленные Украине F-16 за одну ночь piqsels

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Истребители F-16, которые Запад хочет поставить киевскому режиму, не помогут украинской армии в контрнаступлении. Об этом в интервью Sky News заявил военный аналитик Шон Белл.

По его словам, Украина нуждается в современных военно-воздушных силах, а не «эскадрилье подержанных самолетов», которые не смогут противостоять незаметным российским истребителям.

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«ВКС России могли бы уничтожить небольшое количество устаревших истребителей F-16, тем самым разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Украины почти за одну ночь», — сказал он.

Белл высказал мнение, что Западу стоит не только поставлять свои самолеты на Украину, но и привлекать своих летчиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет «мощного» количества F-16 от европейских государств. Украинская сторона также запросила у Австралии информацию о списанных ей истребителях F-18.

Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, если их поставят на Украину, ждет незавидная участь. Они будут гореть так же, как и танки Leopard.