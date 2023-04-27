Мир 27 апреля 2023, 08:44 Уничтожат человека за неделю. Медик рассказал об опасности «военных наркотиков» Медик Катулин: «военные наркотики» способны уничтожить человека за неделю РИА «Новости»

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Применение так называемых «военных наркотиков» способно дать краткосрочный эффект, но последствия этого будут крайне тяжелыми, заявил РИА «Новости» руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин. Специалист пояснил, что такие вещества разрушают нервную систему и имеют множество других побочных эффектов.

Эксперт подчеркнул, что нервная система от употребления «военных наркотиков» разрушается безвозвратно. Подобные эксперименты также вызывают привыкание и пристрастие.

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«Да, можно добиться нечувствительности к боли, не спать трое суток подряд, но в результате человек перестанет существовать как человек», — сказал врач.

Он обратил внимание, что в России работы в области «военной фармы» не ведут уже многие годы по причине опасных побочных эффектов, которые имеют такие препараты.

«Действительно, можно сделать из себя универсального солдата, который никогда не устает <…> и так далее, но длиться это все будет недолго», — заметил собеседник «агентства».

Этого эффекта хватит не более чем на пять-семь дней. Но уже за этот период в организме начнутся процессы, которые «военная фарма» никогда не поможет преодолеть, добавил Катулин.

В конце января Минобороны России получило сведения о многочисленных случаях применения бойцами ВСУ различных психостимуляторов, а также метадона и амфетаминов. В этом признавались и украинские военнопленные.