Уничтожающую коронавирус маску создали в США

В Массачусетском технологическом университете (MIT) создали маску, которая уничтожает вирусы с помощью высокой температуры. Воздух в ней пропускается через нагретую медную сетку, окруженную изолирующим материалом.

Чтобы человек не получил ожогов, сетка окружена неопреном. Она нагревается до 90 градусов Цельсия с помощью батареи. Маска способна уничтожить частицы COVID-19 как на вдохе, так и на выдохе, сказано на сайте американского вуза.

«Это совершенно новая концепция маски, поскольку она не блокирует вирус, а замедляет и инактивирует его», — заявил один из авторов изобретения, профессор химической инженерии Майкл Страно.

Ученый отметил, что существующие маски предназначены только для улавливания вирусов. И его удивляет, что «никто не думает об инактивации вируса и стерилизации воздуха».

По словам исследователя, маски с подогревом будут дороже, чем тканевые или хирургические. Однако они могут применяться там, где существует высокий риск заражения коронавирусом, а об экономии речи не идет. В MIT разрабатывают концепты новых масок с марта этого года.