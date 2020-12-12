Унесенную почти 10 лет назад цунами лодку нашли в Японии

По данным телеканала, лодку унесло в открытый океан из порта города Кэсэннума в префектуре Мияги. За 10 лет судно обросло ракушками. Нашли его в 650 километрах от места пропажи.

На борту лодки сохранился номер, поэтому определить порт ее приписки удалось без труда. Мужчина, который обнаружил судно, с удивлением отметил, что оно было полузатоплено, но почему-то не переворачивалось.

Великое землетрясение на востоке Японии произошло 11 марта 2011 года. Его эпицентр определили в океане в 130 километрах к востоку от города Сендай. Это землетрясение магнитудой 9,1 было сильнейшим в Японии за всю историю сейсмических наблюдений. Природный катаклизм вызвал сильное цунами. Волна наделала бед на северных японских островах. Погибли около 16 тысяч человек. Более 2,5 тысячи до сих пор числятся пропавшими без вести.