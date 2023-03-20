Мир 20 марта 2023, 04:55 «Умирающий пациент». В США согласились со словами Захаровой об Украине Американский ветеран Дрейвен согласился со словами Захаровой об «уже разбитой» Украине Pixabay

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Американский ветеран Ноктис Дрейвен согласился со словами официального представителя российского МИД Марии Захаровой об Украине. Он подтвердил, что США не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Этот конфликт давно бы уже закончился, если бы Запад по американскому приказу не продолжал финансировать, снабжать и продлевать боль, страдания и смерть», — отметил военный.

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США не заинтересованы в сохранении жизней и урегулировании кризиса, хотя все видят, что Украина «уже разбита», выразил свое мнение американский ветеран.

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«Украина — это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше. Это бессердечно и жестоко», — резюмировал Дрейвен.

Ранее экс-глава Генштаба армии Чехии Йиржи Шедивы заявил, что Западу и Украине не стоит недооценивать мощь России. Генерал пояснил, что российский народ скрывает в себе огромный потенциал.