Умерший в бедности египтянин оставил семье многомиллионное наследство

Счет в банке на 22 миллиона египетских фунтов (1,5 миллиона долларов) обнаружила семья умершего жителя Египта. Мужчина постоянно жил на государственное пособие и старался не тратить денег на жену и детей. Подробности истории рассказало издание GulfToday.

Нехватку денег родным он объяснял тем, что рассчитывается по своим старым долгам. Спустя месяц после его смерти родные получили извещение из банка с требованием прийти.

Сын посчитал, что речь идет о непогашенном кредите отца. Для решения вопроса он отправился в финансовое учреждение. Когда у него поинтересовались, где его отец, то молодой человек сообщил о смерти.

В ответ банковский клерк заявил, что на банковском счету лежит вклад на имя покойного на сумму в 22 миллиона египетских фунтов. От неожиданности молодой человек потерял сознание.

По одной из версий, при жизни покойный больше 20 лет проработал в одной из стран Персидского Залива, где заработал эти деньги.