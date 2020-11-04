Умерший кандидат выиграл на выборах в Северной Дакоте

Победителем стал республиканец Дэвид Андал. Кроме него, должность получил однопартиец Дейв Нэринг.

Кроме президента, в Америке выбирали вице-президента, членов Палаты представителей и Сената, а еще 13 губернаторов различных регионов.

Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст принял участие в президентских выборах, но не во всех штатах. Всего за него проголосовали 57 тысяч избирателей.

По словам рэпера, он впервые пришел на выборы, на которых проголосовал сам за себя. Но так как в бюллетенях штата Вайоминг музыкант не был указан в качестве кандидата, он еще и сам себя туда вписал.

«Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, и это за того, кому я действительно доверяю… за себя», — написал он.

Однако это не помогло ему победить.

В одном из постов в Twitter Уэст как бы намекнул фанатам, что будет пробовать баллотироваться в 2024 году.