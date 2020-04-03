Умерших с коронавирусом по всему миру стало 50 тысяч

Вспышка коронавируса нового типа началась в начале декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Сейчас медики диагностируют вирус уже в 165 государствах.

Наибольшее число погибших от COVID-2019 и вызванных им осложнений в Италии (13 915 пациентов). На втором месте находится Испания с 10 тысячами летальных исходов и США (5316). За ними следуют Франция (4503), Китай (3287), Иран (3160), Великобритания (2921), Нидерланды (1339), Бельгия (1011) и Германия (1001).

Общее число инфицированных 2019-nCoV превысило миллион. Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.