Умерших от ковида начали хоронить на огородах во Львовской области — СМИ
Во Львовской области людей начали хоронить на огородах. Как заявил директор одного из кладбищ, смертность поднялась из-за COVID-19. Об этом сообщил телеканал «Украина 24».
Жительница одного из сел во Львовской области после зимы нашла захоронения на собственном огороде.
«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной… Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», — заявила она.
Участки, где появились могилы, в 1990-е годы отдали незрячим. Владельцы садовых участков в 2008 году создали кооператив и начали приватизацию земли. Право собственности на нее они получили в тот момент, когда на участке уже появились первые могилы.
Директор кладбища Ярослав Мартынов рассказал о безвыходном положении из-за ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, умерших некуда хоронить.
По данным СМИ, сейчас захоронения на спорной земле приостановлены. Погребать будут лишь тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родных.