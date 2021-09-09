Во Львовской области людей начали хоронить на огородах. Как заявил директор одного из кладбищ, смертность поднялась из-за COVID-19. Об этом сообщил телеканал «Украина 24».

Жительница одного из сел во Львовской области после зимы нашла захоронения на собственном огороде.

«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной… Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», — заявила она.

Участки, где появились могилы, в 1990-е годы отдали незрячим. Владельцы садовых участков в 2008 году создали кооператив и начали приватизацию земли. Право собственности на нее они получили в тот момент, когда на участке уже появились первые могилы.

Директор кладбища Ярослав Мартынов рассказал о безвыходном положении из-за ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, умерших некуда хоронить.

По данным СМИ, сейчас захоронения на спорной земле приостановлены. Погребать будут лишь тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родных.